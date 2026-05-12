中間選挙を控えたトランプ大統領にとって国内のガソリン高は避けたいところだが…（写真：AP/アフロ）ホルムズ海峡が事実上閉鎖されて2カ月余りが過ぎた。戦闘終結に向けた交渉は米トランプ大統領が「（イランの回答は）全く受け入れられない」と先行きが見えず、海峡周辺の緊迫感も解けない。市場では事態の長期化を見込む「NACHO＝Not A Chance Hormuz Opens（ホルムズ海峡が再開する見込みはない）」という言葉まで流行り始めた