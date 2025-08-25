¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÇÀ¶È¾Ê IKAMAJA¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¡ªROY
ROY¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñÇÀ¶È¾Ê´É³í¤ÎIKAMAJA¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤òÄù·ë¡£
ROY¤Ï¡¢2025Ç¯8·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶¦ÏÂ¹ñÇÀ¶È¾Ê´É³í¤ÎIKAMAJA(Ikatan Alumni Magang Jepang¡§ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÀ¶È¸òÎ®¤ò½¤Î»¤·¤¿¿Íºà¤Ë¤è¤ëÆ±Áë²ñÁÈ¿¥¡¢ÂåÉ½¡§Perdi Saefullah»á)¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ROY³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈIKAMAJA¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¸ì³ØÎÏ¤ä¼ÂÁ©Åª¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦IKAMAJA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄêµ»Ç½(SSW)»î¸³¤ÎÂÐºö»Ù±ç
¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÂç³ØÀ¸¤ª¤è¤ÓÂ´¶ÈÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Î³È½¼
¡¦ÆüËÜ´ë¶È¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó½¢Ï«»Ù±ç¤Î¼Â»Ü
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹ñºÝÅª¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£IKAMAJA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IKAMAJA¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹ñºÝÇÀ¶È¼Ô¸òÎ®¶¨²ñ(JAEC)¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
JAEC¤ÏÆüËÜ¤ÎODA»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆASEAN½ô¹ñ¤ÎÇÀ¶ÈÀÄÇ¯¤ò¾·æÛ¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÎÇÀ¶ÈÈ¯Å¸¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄIKAMAJA¤Ï¡¢¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤Ë17¤ÎµòÅÀ¤òÍ¤·¡¢Âç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
