レンチンだけで作れる料理が得意な人気インフルエンサーに教わる、簡単激うま「パスタ」
電子レンジだけで完結する料理は、今年のように暑い日が続くときや、忙しい人にとって救世主。そんなレンチンだけで作れる料理を得意とするのが、SNS総フォロワー247.8万人（20205年8月時点）の料理系インフルエンサー・まみさん。管理栄養士・栄養士・調理師の資格を持ち、「ラク（楽）」に「楽しく」なるような「ラクうまレシピ」を日々提案しています。
レンチンだけで作れる料理のレシピ数は現在500以上あり、まだまだ無限にアイデアが湧いてきているそうですが、今回はSNSでの公開後、反響のあったパスタのメニューをほんの一部ですが紹介します。暑さ対策だけでなく、時短にもなる「ラクうまレシピ」をぜひ参考にしてみてください。
「濃厚ツナマヨパスタ」 調理時間：10分程
レンチンパスタが得意なまみさんが、意外な具材の組み合わせを探しているときに思いついた、パスタに「塩昆布と鰹節を使うの？」とちょっと驚く斬新メニュー。マンネリしがちなパスタのレパートリーが増えて嬉しいと大好評。
〈材料〉1人分
（A）
・パスタ 100g（7分茹でのものを推奨）
・水 230ml
・ツナ缶 1缶（オイルごと使用）
・鶏ガラの素 小さじ1
・塩昆布 ふたつまみ
・マヨネーズ 大さじ2
・鰹節 1袋
・刻みネギ 適量
〈作り方〉
【1】（A）の材料を容器に入れて、レンジ600wでパスタの袋に記載されている茹で時間＋2分で加熱する。
【2】よく混ぜてから、マヨネーズ、鰹節、刻みネギを入れてさらに混ぜて完成！
Q.美味しく仕上げるためのポイントは？
いつものレンチンパスタはオリーブオイルを入れるのですが、ツナ缶の油を活用しました。ツナの旨みが麺に染み込んでくれてすごく美味しく仕上がります。また、味つけとして、塩昆布、鶏ガラの素、マヨネーズを入れるので、多く入れすぎると塩辛くなるので入れすぎないように注意してください。
Q.この料理をアレンジして一品作るなら？
ラー油を少し垂らすだけで、ピリ辛パスタに変身しますよ！
「海苔クリームパスタ」 調理時間：5分程
「パスタと韓国海苔はやっぱり相性がいいな」とまみさんが再確認できた一皿。余計なものを入れなくても韓国海苔のおかげで味がバチっと決まるお手軽パスタです。
〈材料〉1人分
（A）
・パスタ 100g（7分茹でのものを推奨）
・刻み玉ねぎ 1/4個
・水 200ml
・鶏ガラの素 小さじ1
・ウスターソース 小さじ1
・みりん 小さじ1
・にんにくパウダー 小さじ1/6
・韓国海苔 大さじ2
・マヨネーズ 大さじ2
・牛乳 大さじ4
〈作り方〉
【1】（A）の材料を容器に入れる。
【2】レンジ600wでパスタの袋に記載されている茹で時間＋2分で加熱する。
【3】よく混ぜたら、牛乳、マヨネーズ、韓国海苔を加え、さらによく混ぜたら完成！
Q.美味しく仕上げるためのポイントは？
にんにくは必須です！ 入れるとやっぱり香りと旨みが全然違います。また、玉ねぎを入れることで甘みと旨みが増すのでぜひ入れてみてください。
Q.この料理をアレンジして一品作るなら？
コチュジャンとチーズを追加して、韓国風にアレンジするのもオススメです。