磯山さやか、レジェンド級の“愛されボディ”を披露に「だらしない体がたまらん」支持され続ける“2つの秘訣”
《フライデーさんの表紙・巻頭グラビア!!感謝です!写真集から先行カット盛りだくさんなので、ぜひご覧下さい!（中略）》
【写真】「ムニュって感じ」支持され続けるレジェンドの“愛されボディ”
8月22日、タレントの磯山さやかが自身のXを更新し、冒頭のように綴った。
磯山さやかが人気を保つ納得の理由
「磯山さんは10月22日にデビュー25周年を記念した写真集の発売を予定しています。今回の『FRIDAY』では、写真集の先行カットも10ページ掲載されているとのことで、ファンからは喜びの声が多く上がっているようです」（スポーツ紙記者）
磯山の告知投稿に対し、ネット上では、
《相変わらずのマシュマロバディ、圧巻です》
《ムニュって感じですね》
《このウエストにこそ需要があるのよ》
《ぽっちゃりで少しだらしない体がたまらんのです》
など、絶賛の声が相次いでいる。
磯山の人気の理由について、前出のスポーツ紙記者が次のように分析する。
「磯山さんは今年で42歳を迎えますが、16歳のときにグラビアアイドルとしてデビューしてから今まで、最前線で活躍し続けています。磯山さんはデビュー当時から、少しぽっちゃりとした肉感のあるふわふわな体つきが人気。
いわゆる“マシュマロボディ"を代表するグラドルですが、その体形を維持し続ける彼女は同性からの支持も多いです。同性だからこそ分かる裏での努力が評価されている印象です」
丸みのある健康的なスタイルが特徴の磯山。体形維持に関しては、SNSでのコメントを参考にすることもあるという。
「テレビ番組で体形維持について聞かれた際、“太りやすいのは基準にあるんで、太らないようにしてる。あと痩せないようにしてる”としたうえで、自身の体形の変化について、“インスタとかSNSのコメントでファンの人に教えてもらってる”と明かしていました。
SNSでは心無いコメントを目にすることもあるでしょうが、磯山さんは“昔から好いてくれてるファンが多いので、その人たちのために、恩返しのためにやってる”というのです。愛されボディなだけでなく、ファンを大切にし続ける姿勢も人気の秘訣なのかもしれませんね。さすが“グラビアレジェンド”です」（前出・スポーツ紙記者）
体形維持にファンの支持。磯山が人気であり続けるのも納得だ。