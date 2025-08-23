《フライデーさんの表紙・巻頭グラビア!!感謝です!写真集から先行カット盛りだくさんなので、ぜひご覧下さい!（中略）》

【写真】「ムニュって感じ」支持され続けるレジェンドの“愛されボディ”

8月22日、タレントの磯山さやかが自身のXを更新し、冒頭のように綴った。

磯山さやかが人気を保つ納得の理由

「磯山さんは10月22日にデビュー25周年を記念した写真集の発売を予定しています。今回の『FRIDAY』では、写真集の先行カットも10ページ掲載されているとのことで、ファンからは喜びの声が多く上がっているようです」（スポーツ紙記者）

磯山の告知投稿に対し、ネット上では、

《相変わらずのマシュマロバディ、圧巻です》

《ムニュって感じですね》

《このウエストにこそ需要があるのよ》

《ぽっちゃりで少しだらしない体がたまらんのです》

など、絶賛の声が相次いでいる。

磯山の人気の理由について、前出のスポーツ紙記者が次のように分析する。

「磯山さんは今年で42歳を迎えますが、16歳のときにグラビアアイドルとしてデビューしてから今まで、最前線で活躍し続けています。磯山さんはデビュー当時から、少しぽっちゃりとした肉感のあるふわふわな体つきが人気。

いわゆる“マシュマロボディ"を代表するグラドルですが、その体形を維持し続ける彼女は同性からの支持も多いです。同性だからこそ分かる裏での努力が評価されている印象です」

丸みのある健康的なスタイルが特徴の磯山。体形維持に関しては、SNSでのコメントを参考にすることもあるという。

「テレビ番組で体形維持について聞かれた際、“太りやすいのは基準にあるんで、太らないようにしてる。あと痩せないようにしてる”としたうえで、自身の体形の変化について、“インスタとかSNSのコメントでファンの人に教えてもらってる”と明かしていました。

SNSでは心無いコメントを目にすることもあるでしょうが、磯山さんは“昔から好いてくれてるファンが多いので、その人たちのために、恩返しのためにやってる”というのです。愛されボディなだけでなく、ファンを大切にし続ける姿勢も人気の秘訣なのかもしれませんね。さすが“グラビアレジェンド”です」（前出・スポーツ紙記者）

体形維持にファンの支持。磯山が人気であり続けるのも納得だ。