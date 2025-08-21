タイプロ出身の年下イケメン男子が中山美穂似の美人ギャルに直球告白！タレントの峯岸みなみらが絶賛する一幕があった。

【映像】中山美穂似の美人ギャルの水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

シャッフル生活7日目、クッキングデートをすることになったあん（26歳／nutsモデル）とあゆと（21歳／大学生）。2人はあんの好物であるハンバーグを2人でつくることになった。片手でたまごを割り、べたべたになった手を「洗っていい？」と笑いながら洗いに行くあゆと。そんなあゆとの姿に、スタジオのゆきぽよは「かわいすぎる！」と声を上げた。2人で仲良く料理をする姿を見た峯岸も、ほっこりカップルに「いいな〜ずっと見てたい」とコメント。あゆとは完成したハンバーグをもりもり食べ「今まで食べたハンバーグで1番美味い！」と笑顔を浮かべた。

そして食後、これまでの日々を振り返って「俺は友達としてじゃなくて、恋愛としてあんちゃんが好き」と言うあゆと。「バチバチに決めて告白しにいく」と宣言するあゆとをゲストの犬飼も「1番ギャップあるかも。男らしさとかわいさの」と評価し、峯岸も「不意に男の顔見れた」と絶賛した。