大谷翔平との対面にも期待…BTS・V、始球式務めるドジャース戦チケットが爆売れ！「1日で販売量5倍」

BTSのVが、アメリカ・メジャーリーグベースボール（MLB）の始球式に登場することを予告し、グローバルファンから爆発的な注目を集めている。

【話題】大谷翔平と対面？V、ドジャースで始球式！

大谷翔平も所属するロサンゼルス・ドジャースは、8月17日（現地時間）、公式アカウントを通じて「ARMY、準備はできましたか？ Vが25日、ドジャース・スタジアムで始球式を務めます」と発表し、Vの写真を公開した。MLB公式アカウントもトップページでこの知らせを伝え、期待感をさらに高めた。

ニュースが伝わると、試合のチケット予約サイトにはアクセスが殺到し、一時的にサーバー障害が発生。発表からわずか8時間で、本塁近くの内野席が完売するほどの熱気を見せた。

（写真＝ロサンゼルス・ドジャース公式Instagram）

グローバルチケットプラットフォーム「StubHub」によると、「Vの始球式が発表されてからわずか1日でドジャースのチケット販売量が5倍に急増。今週のMLBで最も検索されたチームとしてドジャースが記録された」と明らかにした。

Vはこれまで、テニス、乗馬、バスケットボール、卓球、スキューバダイビング、スケートボードなど多彩なスポーツで優れた運動神経を披露してきた。軍服務中にはバッティング練習場で打撃練習をしたこともあり、今回の始球式パフォーマンスにも期待が集まっている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。