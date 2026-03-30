横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(以下、劇場版名探偵コナン第29弾)とのコラボレーションパッケージ・ショッパーを初お披露目する。同商品は、劇場版名探偵コナン第29弾の公開にあわせ、2026年4月10日(金)に発売開始する。さらに、今回のコラボレーションを記念した、特別な購入特典も用意している