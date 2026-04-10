五輪の東京2020大会で初めて競技として採用され、日本中を沸かしたスケートボード。日本人選手が表彰台に立ち、中でも日本人初、女子ストリートにおいて史上最年少で金メダルを手にしたプロスケートボーダー 西矢椛選手の活躍は多くの記憶に鮮やかに残っているのではないでしょうか。競技自体も2024年に引き続き、すでに2028年のロサンゼルス大会での実施も決定。目を見張るそのスピード感と、華麗なトリックに、次の大会も楽しみ