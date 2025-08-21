ロッキーズのゴンバーが登板翌日にアウトライト

ロッキーズは20日（日本時間21日）、オースティン・ゴンバー投手をアウトライトウェーバーにかけたと米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が報じた。

ゴンバーは19日（同20日）、本拠地でのドジャース戦に先発。2回に大谷翔平投手に44号ソロを浴びるなど3回7失点で降板。9安打2四球で毎回走者を出す苦しい投球で7敗目（0勝）を喫していた。

記事の中でナイチンゲール記者は「ロッキーズは不振の先発左腕、オースティン・ゴンバーをアウトライトウェーバーにかけた。彼は（今シーズン）635万ドル（約9億3600万円）を稼いでいる」と、高年俸がネックとなり、アウトライトにつながったことに触れている。

31歳左腕は今季12試合に登板し0勝7敗、防御率7.49と一度も白星を掴むことができていなかった。通算では168試合に登板し35勝47敗、防御率5.08の成績を残している。

アウトライトウェーバーに掛けられたため、現状では他球団がゴンバーを獲得することは可能な状況となっている。もし獲得に名乗りを上げる球団が現れない場合は、ロッキーズはゴンバーの所有権をマイナーに移すことも可能だが、サービスタイムが5年を超えているためマイナー行きを拒否してFAになるという道も残されている。（Full-Count編集部）