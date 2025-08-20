スイカは皮まで食べられるのを知っていますか？

スイカは皮まで食べられるのをご存知ですか？

皮は捨てる人が多いのですが、スイカの皮の白い部分に「シトルリン」が豊富に含まれています。

漬物にしたり、きんぴらや煮物に調理する人も少なくないようです！

熱中症の予防にも効果のあるスイカ。

ただ、スイカにも含まれるカリウムは体を冷やす作用もあるので、冷え性の人、腎臓が弱い人は食べ過ぎに気をつける必要があります。

これから暑さのピークを迎えます。

夏の代表とも言えるスイカを食べてみてはいかがでしょうか？

