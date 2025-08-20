¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô40¡Û£²¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É²ÃÆþ¤Ç¥Á¡¼¥à¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê°ìÊÑ
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£´£°¡Ë¡ÛÌ¾Ìç¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÈ¯Â¤«¤é£´¡¢£µÇ¯¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¾ï¾¡·³ÃÄ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤£²Áª¼ê¤¬½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎµÙÉô¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬±¦Åê¼ê¤ÎÎëÌÚÀ¯ÌÀ¤µ¤ó¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦ÃæËÜÎ¶»ù¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Þµå³¦¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Þ¤êÎý½¬Ç®¿´¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÇÚ£²¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿º¢¡¢ÎÀ¤Î²£¤Ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð½ªÎ»¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤£¹»þ¤«¤é£±£³»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë½Ð¶Ð¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢Ä«¤Ë¤ÏÊÛÅö»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ë½Ð¤Æ¸áÁ°¤«¤é¸á¸å¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÀ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎý½¬¾ì¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«¼çÅª¤ËÎý½¬¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¥×¥é¥¹¸Ä¿ÍÎý½¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³£²£°Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢Á´ÆüËÜ£´ÈÖ¤ÎÃæËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤âÁ´ÆüËÜ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¤È¤·¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤â¸Ä¿ÍÎý½¬¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¡£¤µ¤é¤ËÎÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÎý½¬ÄÒ¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î´Ä¶¤Ïº£»×¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¤ËÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿É÷ÅÚ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤¿ºÇ½ªÇ¯¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¤Ï¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£³¿Í¤â¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¢ÀÐ°æ¾æÍµ¤¬À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¢¾®ÀîÇîÊ¸¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬£³¿Í¤âÈ´¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯£¸£¹Ç¯¤Ë¤ÏÀÐ°æ¹ÀÏº¡Ê¸å¤Ë¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ê¤É¡Ë¡¢¶¶ËÜÉð¹¡Ê¸å¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¡¢À¾Éð¡Ë¤òÍÊ¤·¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯£´·î¡¢ÉÔ¶·¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥È¥é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÇÑÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½©¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï£²²óÀï¤Ç£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎò»Ë¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£