喜多壱也が現地で高評価

スペイン2部リーグ（リーガ・ハイパーモーション）の開幕戦が現地時間8月18日に行われ、レアル・ソシエダB（サンセ）はレアル・サラゴサに1-0で勝利。

日本から加入したばかりの19歳DF喜多壱也が途中出場で鮮烈なデビューを飾った。現地メディア「Noticias de Gipuzkoa」が報じている。

喜多は今夏、J1京都サンガF.C.からスペインへ渡り、ソシエダのBチームであるサンセの新戦力として加入。J1リーグでの出場は「0」ながら、U-20アジアカップなど、アンダー世代で活躍が認められ、スペイン行きを勝ち取った。開幕戦ではベンチスタートとなったが、後半にDFペル・ロドリゲスが痙攣で交代を余儀なくされると、後半25分からピッチに立った。

左利きセンターバックの喜多は「空中戦で圧倒的な存在感を発揮」し、守備陣を支える重要な役割を果たした。「ヘディングで4度もボールを弾き返し、そのたびに力強さと確かな技術を示した」と同メディアは高く評価している。

また、記事内では「それぞれのクリアをまるでゴールのように喜び、試合終了の勝利も全身で祝った」と伝え、ピッチ上での姿勢も称賛された。勝利に貢献する姿勢とエネルギーが、現地関係者にも強い印象を残したようだ。

スペインの舞台で「一発合格」のインパクトを残した喜多にとって、上々の船出となった。次節以降での先発起用も視野に入り始めている。（FOOTBALL ZONE編集部）