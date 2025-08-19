バンキシャ！に出演

2021年東京五輪で銀メダルを獲得した清水希容さんが、日本テレビ系の報道番組「真相報道 バンキシャ！」に出演したことを報告。現役時代とは違った雰囲気に驚きの声も上がった。

東京五輪では空手の女子形銀メダルに輝くなど、気迫の演武を披露してきた清水さん。17日の番組に出演したことをインスタグラムで報告した。ホワイトのブラウス、ブラックのロングスカートを着用。黒のショートヘアで上品な装いだった。空手をしている時とは雰囲気が一変していた。

「昨日はバンキシャに出演させていただきました！ 久しぶりの緊張感と向き合い“言葉で伝える”ことの重みと大切さをあらためて実感しました あたたかなスタジオの雰囲気に支えられ貴重な時間を過ごせたことに心から感謝しています」

18日、写真とともにこう記した清水さん。コメント欄には「素敵でした」「ゲストで出られた瞬間誰か分かりませんでした」「服がお似合いで可愛いです」などとファンが書き込んでいた。X上でも「うわぁ！ 私服の清水希容さん綺麗だ 道着の時も綺麗かっこよかったけど（驚）」「清水希容さんって実はこんなかわいらしい人だったんだ」「空手の型で、鬼気迫る演技を披露していた清水さんが、コメンテーターで出ておられる!! なんてエレガントなお姿」などと驚きの声が集まった。



