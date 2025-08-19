バッテリーを組むスミスは大谷をどう見ている？

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を間近で見続けるチームメートから「本当に信じられない」と驚きの声が上がっている。ウィル・スミス捕手が米スポーツ専門局「ESPN」のインタビューに応じ、大谷の非現実的なプレーへの率直な思いを語っている。

同局のロサンゼルス専門Youtubeチャンネルで、インタビューが公開されている。「ショウヘイを見ていて、現実じゃないって思うことはある？」という質問にスミスは「ほぼ毎日だ。信じられないよ」と答えた。

13日（日本時間14日）に、古巣エンゼルスを相手に先発登板した後に収録したようで「彼が打つと『何てことだ。こんなに遠くに飛ばせる人がいるのか』って思うんだ」「しかも、昨夜はマイク・トラウトに向かって、時速101マイル（約162.5キロ）の球をコーナーに投げ込んだ。彼がすることは本当に信じられない」と驚きを語っている。

さらに「自分のチームにいて嬉しいよ。でも、同時に嫉妬もする。自分だってそうしたいから。ちょっと不公平だよね」と投打にあふれる才能への正直な思いを明かし「でもクールだよ。彼はとてもいい奴なんだ。だから彼の近くにいられるのは良いことだ」と締めくくっている。



（THE ANSWER編集部）