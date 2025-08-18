¡Ö2000±ßÄ¶¤¨¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡ªÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡È¹â²Á³ÊÂÓ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤ªÃÍÃÊ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÃÍÃÊ¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¡Ö2035±ß¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢2000±ßÄ¶¤¨¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö2000±ß½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼2000±ßÄ¶
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖTHE GREAT BURGER¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò2035±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º:¹ñ»º¥ì¥Ã¥É¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º
¤ªÆù:»ÝÌ£¤¬¶¯¤¤¤ªÆù¤ò¸·Áª
ÌîºÚ:ËèÄ«»ÅÆþ¤ì¤ë¹ñ»ºÌîºÚ
¿©ºàÁ´¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÍÃÊ¤¬2000±ßÄ¶¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1Æü60¸Ä¤âÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë2000±ßÄ¶¤¨¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÃËÀ
¡Ö¼ã´³¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤«¤Ê¡£¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¢¤ë¡×
ÃËÀ
¡Ö¤à¤·¤í2000±ß¤Ç¤³¤ìÊ§¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÃËÀ
¡Ö¤ª¹â¤á¤À¤±¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à²Á³Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
½÷À
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¯¤·¹â¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤ÎºÇ¹â³Û¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¢§1000¡Á2000±ßÌ¤Ëþ¤¬61.2%¤Ç¡¢¼Â¤Ï1000±ß°Ê¾å½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Êý¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤ÎºÇ¹â³Û¡Û¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¡¦¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥°¥ë¥á³°¿©Áí¸¦ Ä´¤Ù¡¡2024Ç¯¡Ë
¢§1000¡Á2000±ßÌ¤Ëþ:61.2%
¢§2000¡Á3000±ßÌ¤Ëþ:20.8%
¢§1000±ßÌ¤Ëþ:13.1%
¢§3000±ß°Ê¾å:5.0%
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
4000¸Ä°Ê¾å¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Ãµµá²È¤Î¾¾¸¶¹¥½¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁê¾ì¤Ï1500±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤ÊÍ×°ø¤ÇÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È1800±ßÂæ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º£¤Ï2000±ßÄ¶¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÕ¤ËÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âµé¿©ºà¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¾¾¸¶¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
µÕ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é2000±ß¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï²¿É´±ß¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹ë²Ú¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÈÂç»È´Û¸øÇ§¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡É¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¡ÖÍÈ¤²¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¤¬
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯½é¡¦Âç»È´Û¸øÇ§¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¿©ÆùÍ¢½ÐÏ¢¹ç²ñ¤ÈºßÆü¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë6Å¹ÊÞ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº´ð½à¤Ï¡¢¢§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¢§Á¯ÅÙ¡¢¢§Ì£¤ï¤¤¡¢¢§¸«¤¿ÌÜ¡¢¢§ÆÈÁÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç»È´Û¿¦°÷¤Ê¤É¤Î¤Ù300¿Í¤¬¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖOVERWHELM HAMBURGER¡õBAR STAND¡×¡£
ËÜ¾ì¤¬Ç§¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¡¼¥Õ100%¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ó¡¼¥Õ¡õ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê2150±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ä
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥§¥ë¥à¡¡º´Æ£Î¦¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö¡ÊµíÆù¤ò¡ËÊñÃú¤Ç¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¡×
¤¢¤¨¤ÆºÙ¤«¤¤Æù¤ò»È¤ï¤º¡¢¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¡È¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡É´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡ÖÍÈ¤²¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¡£¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤È¥Ñ¥Æ¥£¤¬¹ç¤Ã¤ÆÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡ÖÆù¡¹¤·¤¤´¶¤¸¡£¤ª¶â¡Ê2000±ß°Ê¾å¡Ë½Ð¤·¤Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ç§¤á¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
Âç»È´Û¤¬Ç§¤á¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¦¥§¥ë¥à¤Îº´Æ£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÇ§Äê¾Ú¤ò¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£ºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
AI³«È¯¤ÏÆüËÜ¤Ï¤¹¤³¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ï»Ô¾ì¤âÂç¤¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼4000¸Ä°Ê¾å¿©¤Ù¤¿Ãµµá²È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á3Áª
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
4000¸Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Ãµµá²È¡¦¾¾¸¶¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼3Áª¡Û
¢§CENTRAL BURGER SHOP ¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë1600±ß
¥Ñ¥Æ¥£¤òÀ®·Á¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¼è¤é¤º¤Ë¡¢¤ªÆù¤Î²ô¤òÅ´ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤°¤Ã¤È²¡¤·¤Ä¤±¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¤Þ¤¹¡£±ö¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±öÌ£¤Î»Ý¤ß¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿°ìÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§OLD NEW DINER ¡ÊÅìµþ¡¦Î©Àî»Ô¡Ë
¥Æ¥ê¥ä¥¥Ù¡¼¥³¥ó¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡2130±ß
ÍÍ¡¹¿©¤Ù¤ÆÍè¤¿¥Æ¥ê¥ä¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÅÔÆâºÇ¹âÊö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë¤â¥Æ¥ê¥ä¥¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¾Æ¤Ä»¤ä³÷¾Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼
¶ä¤À¤é¥°¥ê¥¨¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡ºÌ¤êÌîºÚ¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥½¡¼¥¹¡¡840±ß
¤³¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬½Ð¤¹¸ÂÄêÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½©¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó:
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò1¸Ä¿©¤Ù¤¿¤é¤â¤¦¤ªÊ¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢3000±ß¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¿©¤Ù¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï1¤Ä¤ò2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï1000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¸ÅºäÂçËâ²¦¤µ¤ó
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
2»ù¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ°é»ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®
SDGs¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦