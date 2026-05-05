2026年3月のJR運賃改定により、きっぷや定期券などの料金が値上げされました。これに伴い、会社からより交通費の安いルートを通勤経路として指定されるケースも考えられます。 しかし、会社の指示に従わず勝手に通勤経路を変更すると、就業規則に反する可能性があるため注意が必要です。本記事では改定後の運賃状況や、会社からより安い通勤経路を指定された際の対応について解説します。 3月の運賃改