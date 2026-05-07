ケンタッキーが7日から「オリジナルチキン」などを値上げです。日本ケンタッキー・フライド・チキンは、7日から主力のチキンやポテトなど全体の約3割の商品を値上げしました。上げ幅は20円から200円で、主力商品の「オリジナルチキン」は店頭価格が310円から330円に引き上げられました。原材料価格や物流費、エネルギー費の上昇が主な要因で、今回の値上げに中東情勢の影響は含まれていませんが、今後も原油価格の動向などを注視し