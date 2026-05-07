食品の値上げが、家計を直撃しています。今年に入って、2か月連続で実質賃金が上昇しました。つまり、物価上昇率を賃金上昇率が上回ったというわけなんですが、これも戦争前の話なので、今後に不安を残しています。 【写真を見る】中東情勢の緊迫で値上げラッシュ再来？時間差で押し寄せる“3つの波”… グローバル化で調達の不安も 帝国データバンクの調査による、飲食料品の値上げ品目数をみてみると