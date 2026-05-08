広い供給網減益要因にホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が、日本の自動車生産や修理の現場に広がっている。ナフサ（粗製ガソリン）の輸入が滞り始めたことで、ナフサ由来で塗料に欠かせないシンナーの不足が一部メーカーや塗装業者などの間で目立ち始め、事業に支障が出てきた。供給不安が長期化すれば、業界全体にとって大きな打撃となると懸念される。（大竹弘晃、村瀬駿太郎）板金・塗装も供給不安の影響は身近な「まち