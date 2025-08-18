横浜F・マリノスのブラジル人FWヤン・マテウス（26）が、カタール1部に電撃移籍することが17日までに分かった。複数の関係者によると移籍金は満額の500万ドル（約7億3400万円）になる見通しという。

打開力のある左利きのドリブラーで、加入4年目の今季は24試合5得点。今夏にアンデルソン・ロペス、エウベルが既に移籍しており、これで22年のリーグ優勝に貢献したブラジル人FWトリオは完全解体となった。

また、マテウスの後釜としてJ2磐田のMFジョルディ・クルークス獲得に動いていることも判明。ベルギー出身の31歳は左利きのアタッカーで、左右両サイドから精度の高いクロスを持ち味に今季はJ2でトップの9アシストを記録している。降格圏18位から巻き返しを狙い、J1残留に向けた起爆剤として白羽の矢を立てた。

◇ヤン・マテウス 1998年9月4日生まれ、ブラジル出身の26歳。ブラジル、ポルトガルのクラブを経て22年夏に横浜Mに完全移籍。翌23年に主力に定着し、6得点11アシストを記録。今季は17試合4得点で、5月25日の鹿島戦で2ゴールを決めた。1メートル70、71キロ。利き足は左。