イングランド代表は20日、3月の国際親善試合に向けた35人のメンバーを発表。同代表は27日にウルグアイ代表と、31日に日本代表と対戦する。トーマス・トゥヘル監督は、主力の扱いと個別選手の起用意図について詳細に言及した。英『ロイター』など現地メディアが伝えている。まず注目されたのは、DFトレント・アレクサンダー・アーノルド(R・マドリー)の招集外。右サイドバックの主力候補でありながら選外となった点について、ト