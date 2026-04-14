ベルギーのゲンクに所属するMF横山歩夢がついにトップチームデビューを果たした。４月12日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ１第２節のルーベン戦（０−０）で、76分から途中出場。得意の仕掛けから果敢にシュートを放つなど、初陣ながら小さくないインパクトを残した。重要なプレーオフで、得点がほしい終盤の勝負どころで投入されたのは、期待の表われだろう。2023年にサガン鳥栖からイングランドのバーミンガム