YouTubeチャンネル「ドコモラボ」のドックんが、動画『【対策必須】8～9月にドコモで改悪すること3点｜知らないだけで損します。。』内で、8月から9月にかけてドコモで行われる3つの重要な変更点について徹底解説した。



今回の動画で取り上げられたのは、「各種手数料の改定」「d払いのポイント還元ルール変更」「ポイント共有グループの終了時期変更」の3点。ドックんは「8月から9月にかけて、いくつか解約される変更点があるので、一挙まとめて紹介していきます」と切り出し、ユーザーが見落としがちな改変の実態を「今まで以上に囲い込みの要素が強くなっています」と指摘。



まず、9月5日から実施される各種手数料の値上げにふれ、「改定前は3850円だったのが4950円に変更」「例えば家族4人で購入すると2万円も手数料がかかるってことでしょ？それはちょっと買い控えしてしまいそう」と実際の負担を明示した。一方で「ウェブなら引き続き無料で手続きができるんだ」と、オンライン手続きは据え置き無料であることを「唯一の救い」とコメント。同じくソフトバンクの動向にも触れ、「ソフトバンクだけじゃなく、サブブランドもオンラインでの手続きも有料になる大改悪。ドコモはそこまでいかなかったのが唯一の救いかもしれない」と他キャリアと比較した。



続く2つ目はd払いのポイント還元ルール変更。8月26日以降、d払いの支払いを電話料金合算払いにし、dカード以外のクレジットカードを設定している場合は「0.5%のポイント還元率だったのが、ポイント申請の対象外になる」と見逃せない改悪。「ポイカツプランに加入していて、他社のカードで支払ってる人は注意しよう」とユーザーへの注意喚起も行った。



最後のポイント共有グループ終了時期変更については、当初2025年7月末での終了予定だったが、「案内が不足していたと謝罪し、まだ廃止になっていない回線の終了時期を8月下旬から9月末に延期」と報告。「今度はしっかり管理ができるから、個人的にはこっちの方がいいと思うんだよね」と独自の見解も示した。



動画の締めでは「最近あまり良いニュースがないしネガティブなニュースが続いてるよね」「とはいえ、オンライン手続きが無料のままだったのは良かったね」と振り返り、「お得な情報や最新ニュースを発信しているので、ぜひ覗いてみてください」と視聴者に呼びかけた。