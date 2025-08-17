¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï´ÆÆÄ¤ËÊ°³´¡×¡ÖÈá»´¤À¤Ã¤¿¡×±óÆ£¹Ò¤ò±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µêÃÆ¡Ö¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ëºò¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£²¤Ç·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤À¡££²¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿60Ê¬¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤È¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ÎÎ¾SB¤ò²¼¤²¤Æ±óÆ£¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â62Ê¬¡¢76Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÅÙ¤Ï¾¡ÅÀ£²¤ò¼º¤¦´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤Î±óÆ£¤ò±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFootball Insider¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤ÎÀï½ÑÊÑ¹¹¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ª¥é¥ó¥À¿Í»Ø´ø´±¤òµêÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÃæÈ×¤ÎÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï´°àú¤ËÍý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤³¤Î32ºÐ¤ÎÁª¼ê¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¡¢¤Û¤ÜÈá»´¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î±óÆ£ÅêÆþ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤«¤Ê¤êÊ°³´¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ºÎÅÀµ»ö¤Ç±óÆ£¤ËÂÐ¤·¤Æ10ÅÀËþÅÀÃæ£´ÅÀ¤È¤¤¤¦ÄãÉ¾²Á¤ò¤·¡¢¡Ö¥»¥á¥Ë¥ç¤Î£²ÅÀÌÜ¤ÎºÝ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÊá¤Þ¤ê¡¢Ìá¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤³Ý¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û±óÆ£¤¬¥µ¥é¡¼¤Î±¦Â¥´¥é¥Ã¥½¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡ª
