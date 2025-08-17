µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë! ¥½¥·¥¨¥À4Ç¯ÌÜ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÀïÃÆ
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬16Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿3Ê¬¸å¡¢0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ¤¬±¦¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢MF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬»ý¤Á±¿¤Ö´Ö¤ËÁê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê²£°ÜÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ºÙ¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Çº¸¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æº¸Â°ìÁ®¡£¹ë²÷¤ÊÄãÃÆÆ»¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£µ¨Âè1¹æ¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝ¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ±ÅÀÃÆ¡£µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥½¥·¥¨¥À²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Î2022-23¥·¡¼¥º¥ó¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î23-24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ4Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«?
ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«?
¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ Âè1Àá#¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ v #¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
