上田綺世が超反応ヘッドで開幕2試合連続ゴール! 渡辺剛とともにフル出場…フェイエノールトは開幕2連勝
[8.16 エールディビジ第2節 エクセルシオール 1-2 フェイエノールト]
フェイエノールトのFW上田綺世が開幕2試合連続ゴールを挙げた。
オランダ・エールディビジは16日に第2節を行い、フェイエノールトは敵地でエクセルシオールと対戦した。日本代表の2人はともに2試合連続で先発入り。4-2-3-1の布陣で、上田は1トップで、DF渡辺剛は左CBとしてピッチに立った。
前半9分に失点したフェイエノールトだが、同22分に上田のゴールで同点に追いつく。MFクインテン・ティンバーがPA内に入り込んで右足シュートを放つと、相手GKの好セーブに遭う。しかし、セーブで浮いたボールに上田がすばやく反応してヘッドを叩き込み、1-1と同点に追いついた。
フェイエノールトは前半34分にMFセム・スタインのボレーシュートが決まり、2-1と逆転に成功。前半をリードのままで折り返した。
後半は拮抗した展開が続く。渡辺は2試合連続でフル出場。上田は前節終盤に交代していたが、今節はフル出場を達成した。そのまま逃げ切ったフェイエノールトは2-1で逆転勝利となり、開幕2連勝を果たした。
