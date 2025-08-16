¡ÖFF9¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥Ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×&¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¤¬ËÜÆü8·î16Æü¤ËÈ¯Çä
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¥Ó¥Ó¡×¥¤¥áー¥¸
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥Ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¥Ó¥Ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á ¥Ó¥Ó¡×¤òËÜÆü8·î16Æü¤ËÆ±¼Ò¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ e-STORE¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬3,520±ß¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¤¬3,960±ß
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ¥Ó¥Ó¡×
²Á³Ê¡§3,520±ß
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢Æ«´ïÀ½¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£Âç¤¤ÊË¹»Ò¤Î¤Õ¤¿ÉÕ¤¤Ç¡¢ÍÆÎÌ250ml¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º Ìó15¡ß13.8cm¡Ê¹â¤µ¡ß²£Éý/Ë¹»Ò¡¦¼è¤Ã¼êÉôÊ¬´Þ¤à¡Ë
¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×³«¸ýÉô Ìó6.5cm
¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¹â¤µÌó7.5cm
¡¦ÍÆÎÌ Ìó250ml
¢¢¥¹¥¯¥¨¥Ëe-STORE¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á ¥Ó¥Ó¡×
²Á³Ê¡§3,960±ß
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIX¡×¤è¤ê¥Ó¥Ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó18¡ß19cm¤ÎÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¼Á´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¢ÃÏ¤ÎÊÁ¤Ë¤âÃíÌÜ
¥µ¥¤¥º¡§Ìó18¡ß19¡ß2cm
¢¢¥¹¥¯¥¨¥Ëe-STORE¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸
(C) SQUARE ENIX