¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÅ¹°÷¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡×´é¤ËÅê¤²¤Ä¤±ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡¡53ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
º£·î(8·î)12Æü¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÃËÀ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î12Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢ºä½Ð»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç37ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î´é¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï´é¤òÀÚ¤ëÁ´¼£3Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¸å¡¢ÃËÀ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃË¤ÎÍÆµ¿¤òÆÃÄê¡¢¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡ËÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÅ¹°÷¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£