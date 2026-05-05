香川県警察本部 5日午後6時30分ごろ、香川県多度津町のJR多度津駅のホームで異臭騒ぎがありました。 警察によると、43歳の男性がリュックのサイドポケットに入れていた熊撃退用スプレーが何らかの原因で誤って噴射されたということです。 周囲にいた人が異臭を感じ、8人程度が目や唇の痛みを訴えました。救急車も出動しましたが、全員病院に搬送する必要はないと判断したということです。 また発生時には