news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「駅で“クマスプレー”誤噴射8人が目の痛みなど訴え」についてお伝えします。◇駅のロータリーに集まったパトカーや消防車などの緊急車両。心配そうに見つめる人たちの姿も。5日に撮影された香川県のJR多度津駅の様子です。目撃した人「消防車がきたので、ガスとか火が出たのかなと思って、そのあと鑑識の車も止まっていたので、大ごとだなと」このとき、駅のホームにいた8人