11日、俳優の杏（40）が出演するボルボ・カー・ジャパンの新テレビCMの放送が開始された。【映像】杏、子どもたちと過ごす日常「全員いつの間にか集合」CMにちなみ、杏にとっての“マイセーフティースペース”はどんなところか聞くと、次のように答えた。杏「やはり自分の部屋かなと。朝起きる時間より早めに子どもたちが起きてきたときは、犬と子どもと全員いつの間にか集合していたりして。何かあったらここに集まろうかなと