観音寺警察署 知り合いの少女の体を触ったとして、香川県観音寺市の会社員の男（51）が28日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 観音寺警察署によりますと、男は4月26日午後10時15分ごろ、観音寺市の建物内で、知り合いの少女が13歳未満と知りながらズボンの上から体を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。 少女の母親からの110番通報を受けて警察が捜査し、男を逮捕しました。 警察の調べに対して