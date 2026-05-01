香川県庁 香川県によりますと、4月20日午前8時45分ごろ、丸亀市の医療機関から香川県の中讃保健所に「フグ毒による食中毒と疑う患者が1人入院している」と報告がありました。 症状が出たのは、香川県に住む50代男性で、5月1日現在入院中です。男性は、知人から譲り受けた魚介類に混入していたフグを4月19日に自ら調理し食べ、約1時間後に唇などがしびれる症状が出ました。男性は快方に向かっています。 フグの種類は不明