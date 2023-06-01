香川県警丸亀署5日午後6時35分ごろ、香川県多度津町のJR多度津駅ホームで、男性（43）がリュックサックに入れていたクマ撃退用スプレーが噴射された。香川県警丸亀署によると、周囲にいた8人が目や唇の痛みを訴えたが、いずれも症状は軽く、救急搬送された人はいなかった。男性はリュック横のポケットにスプレーを入れており、他の客と接触した際に噴射されたとみられる。