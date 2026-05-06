５日午後６時３５分頃、香川県多度津町のＪＲ多度津駅で、ホームにいた男性（４３）が背負っていたリュックサックからクマ撃退用スプレーが噴射された。香川県警丸亀署によると、周囲にいた乗客８人ほどが目や唇の痛みなどを訴えて、その場で手当てを受けるなどしたという。発表によると、スプレーはリュックサックの横ポケットに入っていたといい、何らかのはずみで噴射されたとみて、経緯を調べている。男性はアウトドア目的