プレジャーボートと衝突し、子ども2人が海に投げ出されたミニボート＝5日、香川県直島町（玉野海上保安部提供）5日午前8時15分ごろ、香川県直島町の沖合で釣りをしていたミニボートの男性（60）＝岡山市北区＝から「プレジャーボートに衝突された」と118番があった。船にいた男性の息子（11）と娘（10）が海に投げ出され、男性が引き上げ救助した。3人は体にしびれや痛みを訴えているが、命に別条はない。プレジャーボートは衝