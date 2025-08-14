16日に開幕を控えている25-26シーズンのプレミアリーグ。今夏の移籍市場でも多くのクラブが積極的な補強を見せており、どのチームが優勝を勝ち取るのだろうか。



『The Athletic』では開幕に先駆けてプレミアリーグの新戦力10人に注目している。



その中で取り上げられたのが、エヴァートンの新戦力であるFWティエルノ・バリーだ。



22歳のFWで、昨季はリーガエスパニョーラのビジャレアルでプレイ。リーグ戦では35試合で11ゴール4アシストを記録してエヴァートンにやってきた。





3年前まではフランスの5部リーグでプレイしていた選手で、昨季はビジャレアルのCL権獲得に大きく貢献している。「彼はベトと非常によく似た多くの資質を持っている。もしかすると、似すぎているのかもしれない」指揮官であるデイヴィッド・モイーズ監督も言及しているが、バリーは既存戦力であるFWベトとプロフィールが酷似している選手だ。ポジションはCF、身長はともに195cm以上で、もちろん空中戦にも強い(ベトの昨季のプレミアでの空中戦勝利数は99回でリーグ9位。データは『SofaScore』より)。同メディアによると、昨季のバリーはボックス内での空中戦で6割の勝率をたたき出しており、ヨーロッパの主要リーグで彼よりも優秀な成績を残したのはアトレティコのFWアレクサンデル・セルロートとエヴァートンのDFジェイムス・ターコウスキーの2人のみだという。22歳の若い選手で、モイーズ監督は適応までに時間がかかると話しているが、プレミアリーグに適応すればエヴァートンはプレミアリーグでもトップクラスでセットプレイに強いチームとなっているのかもしれない。