ニューヨーク・ポスト紙の看板記者のジョン・ヘイマン氏が１３日（日本時間１４日）に米スポーツサイトのブリーチャーレポートを通じて配信している自身の映像ニュースで今オフのポスティングシステムを利用してメジャー移籍が濃厚とされる村上宗隆内野手（２５）の移籍先について独自の意見を述べた。

同記者は村上について「大物だ。凄いスラッガーで、凄いパワーを持っている」と述べた。移籍先については「私のナンバー１チームはマリナーズだ。三塁手のスアレスがＦＡになる。マリナーズは資金もあるし、過去に日本人選手を獲得してきた。エクセレントフィットだ」と述べた。

続いてナンバー２チームに挙げたのはドジャースで、「チーム総年俸の高いチームだが、彼らは何でも出来る。日本人スーパースター、大谷と山本もいる。彼らは村上を獲得できる」。ナンバー３チームは「デビッド・スターンズ（編成本部長）が向こう（日本）で視察した」というメッツ。

４番目に挙げたのは候補の一つと目されているヤンキースではななく、その宿敵だ。「私のナンバー４はレッドソックスだ。チームリーダーのブレグマンがＦＡになったとしても、再契約する必要があるので（村上の移籍先候補としては）ナンバー４になった」と説明した。