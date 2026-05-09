年間63本ペースでジャッジと並ぶメジャートップ【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。実はこの一発で、150年以上に及ぶメジャーの歴史において史上初の快挙を成し遂げた。豪快なアーチが本拠地を熱狂させた。初回、エマーソン・ハンコック投手が投じた9