本拠地マリナーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。第1打席で先制となる15号を左翼席に運んだ。この一発でメジャー史上初の記録が判明。ネット上では驚きの声が並んだ。初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えた。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に