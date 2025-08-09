◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦 東洋大姫路5―3済美（2025年8月8日 甲子園）

これぞ「夏のTOYO」の野球だ。東洋大姫路（兵庫）が済美（愛媛）に5―3で競り勝ち、2011年以来14年ぶりとなる夏の甲子園1勝を挙げた。同点の7回1死二塁、「3番・遊撃」の高畑知季内野手（3年）が、左中間への決勝二塁打を放った。22年に就任したOBの岡田龍生監督（64）率いるナインが、同校伝統の堅実な戦いぶりを徹底。4犠打で手堅く加点して接戦を勝ち切り、初戦を突破した。

甲子園に帰ってきた「夏のTOYO」は、令和も変わらず堅実だった。同点の7回無死一塁で2番の木本琉惺（りゅうせい）が一発で犠打を成功させ、1死二塁に。ここで、3番の高畑が1ボールからの真ん中直球を逃さず、左中間へ決勝二塁打を放った。「一発でバントを決めてくれたので、いい流れで打席を回してもらうことができました」。得点が入った全3イニングで犠打を成功。序盤から着実に加点し、終盤に一歩抜け出す試合巧者ぶりで初戦を突破した。

高1時の1977年夏に日本一を経験している同校OBの岡田監督は、今夏の兵庫大会前に選手に力説した。「自分が高校生の頃と時代は違うけれど、この夏は昭和の野球がしたい。昔の東洋の野球で頑張りたいんや」。「昔の東洋の野球」とは、「走塁、守備、バント」を大切に堅実に戦うことを指す。強打を売りにした履正社（大阪）時代も同監督が犠打を重用していたのは、恩師である梅谷馨元監督らが「堅い守りから攻撃に転ず」を掲げていたからだ。母校監督としては初めて夏の甲子園に臨み、その初戦。先頭打者が出塁した4イニングで全て送りバントを指示し、一度も失敗しなかった。

木本は初回、7回ともに第1ストライクで犠打を成功させ、得点につなげた。今春選抜では登録外。最後の夏のベンチ入りを目指して小技を磨き続けた。「バントと守備で生き残ると決めたので」。強打者がそろう同僚を見て、打力では勝負できないと気付いた。「僕は打っても、どうせ飛ばないですから」。フリー打撃でも約8割はスイングせず、自主的にバントを転がす日々。夏本番を前に岡田監督が掲げた「昔の東洋の野球」の訓示を聞き、「自分のキャラとピッタリ」と内心喜んだ。

岡田監督は「犠打を一発で決められたことは良かった。（ストライク）3つのうちに成功すればいい…という感覚ではダメですから」と手応えをつかんだ。つなぎの打者、走者を還す中軸――。それぞれが役割を全うし、14年ぶりの夏1勝を手にした。 （河合 洋介）

○…東洋大姫路の勝利で兵庫勢が甲子園大会春夏通算326勝となり、都道府県別で東京勢に並ぶ2位に浮上した。

○…背番号1の木下鷹大が136球完投で勝利を導いた。2回に勝ち越しを許し、6回には同点に追いつかれるなど我慢の投球。終盤3イニングを無失点に抑えて打線の援護を呼び込んだ。「初戦で勢いづくようなピッチングをする気持ちで臨んだ。何とか初戦突破できてホッとしている」と安どの表情。次戦の花巻東戦へ「今日のようなピッチングじゃダメだと思う。次でもマックスを出せるように」と気を引き締めた。