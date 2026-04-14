新型「アルファード」まもなく予約開始へ！トヨタのみならず、日本を代表する高級ミニバンである「アルファード」。2023年6月に発売された現行の4代目モデルは、2026年6月上旬にも初の一部改良を受ける模様です。この改良モデルへの切り替えを控えている影響で、2026年4月上旬時点の販売現場では、パワートレインによって現行モデルの受注状況が大きく異なっています。【画像】超カッコいい！ これが「最新アルファード」です