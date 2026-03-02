こだわりがスゴすぎる「ATモデル」に2026年1月9日、トヨタは「東京オートサロン2026」において、スポーツモデル「GRヤリス」の特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを初公開しました。MORIZOスパイスは、どのように効いているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“超スゴい”4WDスポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）GRヤリスは2020年9月に登場したコンパクトスポーツモデルで