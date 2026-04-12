【WRC 世界ラリー選手権】第4戦 ラリー・クロアチア（デイ3／日本時間4月12日）【映像】最終SSで劇的幕切れ！大逆転優勝の瞬間（実際の様子）12日、WRC（世界ラリー選手権）「ラリー・クロアチア」の最終日デイ3が行われ、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamの勝田貴元（かつた・たかもと）が総合優勝。前戦サファリ・ラリー・ケニアで日本人として34年ぶりとなる歴史的勝利を挙げた勝田は、今大会でもその勢いを維持して2連