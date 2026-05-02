アニメ『五等分の花嫁』の新作アニメ2本が制作されることが発表された。小説『五等分の花嫁【春夏秋冬】』がテレビアニメ化、原作エピソードを新たにアニメ化する新作OVAが制作され、あわせて告知ビジュアルと映像が公開された。【画像】制服姿の五つ子たち！『五等分の花嫁』新作OVAの告知ビジュアルこれは、本日2日に開催されたイベント『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』内で発表されたもの。イベ