◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦 済美3―5東洋大姫路（2025年8月8日 甲子園）

【不滅のSummer Story】今夏初安打が聖地だった。済美の1番・鎰谷典太朗（かぎたに・てんたろう＝3年）は、敗戦にも充実感でいっぱいだった。

愛媛大会5試合では2打点、3犠打2四死球で2盗塁も19打数無安打だった。初回先頭。1ボールからの直球をコンパクトに捉えて右翼線二塁打を放つと、ベンチは大盛り上がり。1点を先制された直後の2回は、同点としさらに2死一、三塁で、内角速球を「ファウルにしようと思った」という当たりは三塁前へのバントのような打球となった。一時は勝ち越しとなる内野安打。2安打1打点をマークした。

「みんなが“絶対に次は打てるから”と気持ちを落とさないようカバーしてくれた」

復調への契機となったのは愛媛大会後に取り組んだノーステップ打法。「目線がずれて真っすぐに詰まる。最初からタイミングを取ろう」と取り組み復調につなげた。「1番から動かす気持ちは全くなかった」という田坂僚馬監督のマンツーマン指導も実を結んだ。「甲子園は最高の場所でした」。胸を張って聖地を後にした。（石塚 徹）