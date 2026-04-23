テレビ東京は２３日、都内の同局で定例社長会見を開き、武田健太アナウンサー（２９）を４月１日付でキャリア採用したと発表した。これまでは、ＮＨＫアナウンサーとして長崎県や福島県の放送局で、ニュースや高校野球に携わってきており、３０日からの「スポーツリアライブ」とＢＳテレ東「日経ＮＥＸＴ」に本格始動する。趣味、特技は徹底した「節約」と「ポイ活」という武田アナは「３０歳という節目の年に、心機一転、新