◇春季高校野球山梨県大会決勝山梨学院2―1東海大甲府（2026年5月6日山日YBS）春季高校野球山梨県大会の決勝が行われ、山梨学院が2―1で東海大甲府に逆転勝ちし、3年連続10度目の優勝を決めた。1点を追う8回に6番・藤田蒼海（そう）内野手（3年）が左中間を破る同点適時打を放ち、続く9回に2番・高橋輝（3年）が中越えに決勝適時二塁打をマークした。沈黙していた打撃陣の中で逆転の機運をつくった藤田蒼は「チームに