「電撃辞任」だと騒ぎになっている。【もっと読む】やっぱり7回制に異議あり！（上）高野連は24日、宝馨会長（69）が一身上の都合により辞任届を提出し、これを受理したと発表。後任には北村聡副会長が昇格するとした。高野連によれば今月、外部から宝会長に関する情報が連盟に届いたという。高野連が事実確認を進めたところ、学生野球憲章、高野連の理念、基本原則に抵触する行為が確認され、この日、宝会長を厳重注意措置と