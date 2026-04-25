日本高野連は２４日、大阪市内で理事会を開き、今夏開催される第１０８回全国選手権大会で審判の判定を映像で見返すビデオ検証を導入することを決めた。全国大会が対象で、５月３日には甲子園でビデオ検証の練習会も行われる。夏の甲子園で新たなドラマが生まれるかもしれない。今春の選抜大会では指名打者（ＤＨ）制を導入。今夏の選手権大会では新たにビデオ検証が導入される。以前から理事会などで議題に上がり、昨年１２月